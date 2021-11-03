В Башкирии значительно похолодает, на дорогах образуется гололедица
08:38, 03 ноя 2021
В Республике Башкортостан температура окружающего воздуха продолжит сильно опускаться, прогнозируются заморозки до -15 градусов. Данные об этом сообщили специалисты Гидрометцентра Башкирии.
3 ноября, значительных осадков метеорологи не обещают. На некоторых участках дорог образуется гололед. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время столбик указателя температуры опустится до -5°, -10°, на востоке Башкирии -15°. В дневное время прогнозируется +1°, -4°.
В четверг, 4 ноября, выпадение осадков в виде дождя и снега в республике не ожидается. Ветер южный умеренный. В ночное время температура окружающего воздуха существенно не изменится: -5°, -10° и -15°, в дневное время от +1° до -4°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather