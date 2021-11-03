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В Башкирии значительно похолодает, на дорогах образуется гололедица

В Башкирии значительно похолодает, на дорогах образуется гололедица

08:38, 03 ноя 2021

В Республике Башкортостан температура окружающего воздуха продолжит сильно опускаться, прогнозируются заморозки до -15 градусов. Данные об этом сообщили специалисты Гидрометцентра Башкирии. 

3 ноября, значительных осадков метеорологи не обещают. На некоторых участках дорог образуется гололед. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время столбик указателя температуры опустится до -5°, -10°, на востоке Башкирии -15°. В дневное время прогнозируется +1°, -4°.

В четверг, 4 ноября, выпадение осадков в виде дождя и снега в республике не ожидается. Ветер южный умеренный. В ночное время температура окружающего воздуха существенно не изменится: -5°, -10° и -15°, в дневное время от +1° до -4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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