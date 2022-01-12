Погода в Башкирии 12 января 2022 года: похолодает

08:24, 12 янв 2022

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на 12 и 13 января. Согласно информации метеорологов, в республике прогнозируется гололед и морозы. Похолодает до -28°.



12 января в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -10,-15°.







13 января местами пройдет небольшой снег, на некоторых участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит -23,-28°, местами до -18°, в дневное время -10,-15°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels