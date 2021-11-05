09:03, 05 ноя 2021

На этой неделе ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем составит +2,+3 градуса. Ночью она опустится ниже нуля. В Зауралье будет холоднее: ночью до -4, -5 градусов.







С 8 по 10 ноября прогнозируется днем до +5 градусов с дождем, ночью – около 0 градусов. В последующие дни днем ожидается понижение температуры до -2 градусов, ночью до -6.



15 и 16 ноября прогнозируются обильные осадки в виде снега, следом за которым столбик термометра опустится до -4, -5 градусов днем и до -8 градусов ночью. В последующие дни дневная температура закрепится на отметке -3, -5 градусов, ночью – до -7.

До конца месяца погода в Башкирии на ноябрь 2021 года не изменится. Снег будет идти практически каждый день.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram