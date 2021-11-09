В Башкирии кондуктор вытолкала беременную женщину из автобуса

10:37, 09 ноя 2021

Жалоба жительницы Октябрьского появилась на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». По словам женщины, инцидент произошел в автобусе с госномером ЕС 464. Он ехал по внутригородскому маршруту.







— Я нахожусь на 9-м месяце беременности, хотя кондуктора это не остановило. Войдя в автобус, услышала, как она громко орет на мужчину. Потом уже досталось мне, когда попыталась купить билет картой, через телефон. У нее что-то произошло с терминалом, — рассказала женщина.



В неполадках техники сотрудница «Башавтотранса» тут же обвинила пассажирку. После громкого «разноса» она выставила беременную из салона, отказав в «бесплатном проезде».





— Конечно, я спокойно дождалась следующий автобус, где оплатила билет и доехала, куда нужно. Но ситуация была для меня максимально некомфортной. Кричать на любого пассажира — недопустимо, тем более на беременную с большим сроком. При этом меня еще и выгнали из-за поломки, в которой не виновата, — резюмировала автор обращения.

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