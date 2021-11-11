В Башкирии кондуктора маршрутки, которая вытолкала беременную женщину, лишат премии

11:04, 11 ноя 2021

В Октябрьском кондуктор не хотела принимать оплату через телефон из-за зависания терминала. Сотрудница выгнала беременную женщину из автобуса. В «Башавтотрансе» конфликт не стали игнорировать и ответили на претензию беременной женщины.







— Главным условием использования смартфона для оплаты проезда в общественном транспорте является наличие платежных систем Apple Pay, Samsung Pay c встроенным модулем NFC, который обеспечивает беспроводную передачу данных в малом радиусе действий. Аналоги NFC-чипа не обеспечивают стабильную оплату, в результате возникает сбой терминала и его зависание на 10-15 минут, вследствие чего кондуктор не имеет возможности продать билеты другим пассажирам. На сегодняшний день специалисты работают над решением вопроса по исключению случаев зависания терминалов при использовании непредусмотренных моделей мобильных устройств, — объяснила ситуацию пресс-секретарь ГУП «Башавтотранс» Ксения Кравченко.

Пассажирам также порекомендовали иметь при себе наличные средства, банковскую или транспортную карту «Алга», чтобы оплатить проезд в случае сбоя терминала. В «Башавтотрансе» отметили, что с кондуктором была проведена беседа о культурном общении с пассажирами. Женщине сделали выговор и лишили премии, так как высаживать пассажиров из-за зависания терминала недопустимо.

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