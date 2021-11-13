В Башкирии в выходные ожидаются снег и гололедица
09:51, 13 ноя 2021
В Башгидрометцентре рассказали о погоде в Башкортостане. Сообщается, что в республике 13 и 14 ноября пойдет снег. Синоптики также пообещали снежные заносы, гололедицу и южный ветер.
13 ноября пообещали сильный снег, снежный накат, гололедицу, Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +2,-3°.
14 ноября небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -1,-6°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также