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В Башкирии в выходные ожидаются снег и гололедица

В Башкирии в выходные ожидаются снег и гололедица

09:51, 13 ноя 2021

В Башгидрометцентре рассказали о погоде в Башкортостане. Сообщается, что в республике 13 и 14 ноября пойдет снег. Синоптики также пообещали снежные заносы, гололедицу и южный ветер.

13 ноября пообещали сильный снег, снежный накат, гололедицу, Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +2,-3°.

14 ноября небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -1,-6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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