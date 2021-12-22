В Башкирии пройдет снег, начнется постепенное похолодание

08:02, 22 дек 2021

В Башкирии 22 и 23 декабря пообещали снежные заносы, накаты, гололедицу и снегопад. Температура воздуха максимально опустится до -19°.







22 декабря пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, ночью местами снежные заносы. Ветер пообещали юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -5,-10° с понижением по северо-западу в течение дня до -13,-18°.



23 декабря также ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснениях до -24°, днем -13, -18°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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