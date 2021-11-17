В Башкирии может похолодать до -26 градусов

08:13, 17 ноя 2021

В Башкирии ожидается метель, а также резкое снижение температуры до -26°. Об этом сообщили сотрудники Башгидрометцентра.







Сегодня, 17 ноября, в регионе выпадет мокрый снег. В отдельных районах будет метель, налипание снега на провода и деревья, гололед и снежные заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью столбик термометра покажет -6°, -11°, а при прояснении ожидаются заморозки до -16°. Днем потеплеет до 0° и -5°.



В четверг, 18 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снегопад. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью похолодает до -15°, -20°, а в отдельных районах ожидается -21°, -26°. Днем -5°, -10°, местами -15°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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