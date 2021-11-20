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В Башкирии прогнозируются метели, гололед и снежные заносы

В Башкирии прогнозируются метели, гололед и снежные заносы

10:22, 20 ноя 2021

Синоптики Башгидромета рассказали, что в республике 20 и 21 ноября прогнозируются сильный снег, заносы, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. Ветер будет умеренный. 

20 ноября в некоторых районах пройдет метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На автодорогах снежные заносы, снежный накат, гололед, местами порывистый сильный ветер. Температура окружающего воздуха в дневное время 0,-5°.

21 ноября пройдет снег с переходом на мокрый, в некоторых районах до довольно сильного, местами ожидается метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, снежные заносы, снежный накат. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит -1,-6°, в дневное время +2,-3°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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