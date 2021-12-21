В Башкирии прогнозируются снежные заносы

08:06, 21 дек 2021

Башгидрометцентр сообщил об ухудшении погоды в республике. 21 и 22 декабря в регионе пообещали метели, снежные заносы, отложение мокрого снега на деревьях и проводах.







21 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах обещают снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер будет южный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем +1,-4°.



22 декабря ожидается умеренных снег. Однако на дорогах по-прежнему останется снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывы до ильного. Температура воздуха ночью и днем -5,-10°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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