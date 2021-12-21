В Башкирии прогнозируются снежные заносы
08:06, 21 дек 2021
Башгидрометцентр сообщил об ухудшении погоды в республике. 21 и 22 декабря в регионе пообещали метели, снежные заносы, отложение мокрого снега на деревьях и проводах.
21 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах обещают снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер будет южный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем +1,-4°.
22 декабря ожидается умеренных снег. Однако на дорогах по-прежнему останется снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывы до ильного. Температура воздуха ночью и днем -5,-10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather