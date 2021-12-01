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В Башкирии в первый день зимы ожидается потепление

В Башкирии в первый день зимы ожидается потепление

08:08, 01 дек 2021

В Башкирии в первый день зимы ожидается потепление, а затем в регион вновь вернутся заморозки. Прогноз погоды на ближайшее время предоставили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Сегодня, 1 декабря, синоптики обещают дождь со снегом, в отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха будет +3°, -2°, на юго-востоке республики опустится до -7°. Днем столбик термометра покажет 0° и +5°. 

В четверг, 2 декабря, выпадет умеренный мокрый снег, ожидается его налипание на провода и деревья. На дорогах возможно образование снежного наката. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до 0° и -5°, при прояснениях заморозки до -10°, днем -2°, +3°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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