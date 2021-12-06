В Башкирии прогнозируются морозы до -25 градусов

08:11, 06 дек 2021

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.







Сегодня, 6 декабря, в Башкирии ожидается небольшой, местами умеренный снег, по югу республики – мокрый. На дорогах местами будет гололед, снежные заносы, накат и гололедица. Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер умеренный юго-западный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью и днем составит -3,…-8°, по северо-западу республики столбики термометров покажут -10,…-15°.



Во вторник, 7 декабря, без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15,…-20°, местами до -25°, днем -10,…-15°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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