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В Башкирии прогнозируются морозы до -25 градусов

В Башкирии прогнозируются морозы до -25 градусов

08:11, 06 дек 2021

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 6 декабря, в Башкирии ожидается небольшой, местами умеренный снег, по югу республики – мокрый. На дорогах местами будет гололед, снежные заносы, накат и гололедица. Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер умеренный юго-западный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью и днем составит -3,…-8°, по северо-западу республики столбики термометров покажут -10,…-15°.

Во вторник, 7 декабря, без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15,…-20°, местами до -25°, днем -10,…-15°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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