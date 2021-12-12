Уфимец Рустам Набиев собрался покорять космическое пространство

16:46, 12 дек 2021

Блогер рассказал, что ему предложили слетать в космос.



"Существует международный проект под названием «Сто уникальных людей, которые полетят в космос». После моего первого покорения вершины Эльбруса мне позвонили представители данного проекта и сообщили, что я могу стать участником. Я дал согласие. О сроках ничего сказать не могу, сейчас проходит лишь стадия подготовки. В данный момент нахожусь на начальном этапе ознакомления с английским языком, занимаюсь с репетитором", - рассказал Набиев.



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