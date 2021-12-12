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Жители Уфы просят не сносить незаконно построенный отель в Олимпик Парке

Жители Уфы просят не сносить незаконно построенный отель в Олимпик Парке

22:40, 12 дек 2021

В Уфе активисты собрались у сносимого здания отеля в Олимпик Парке и просят не сносить его.

В соцсетях появилась фотографии и видеоролики, снятые рядом со зданием отеля по улице Менделеева. На них инициативная группа уфимцев просит не сносить уже наполовину разрушенное здание. Люди принесли большое зеленое полотно, взяли его в руки и окружили здание отеля.

Напомним, что рабочие приступили к частичному разбору здания еще в конце октября 2021 года. В начале декабре на месте появилась тяжелая техника, которой принялись ломать стены бывшей гостиницы.

По официальной версии, здание гостиницы сносят по решению Верховного суда Башкирии. Известно, что с самого начала оно было построено с нарушениями.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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