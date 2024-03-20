«Дом трясся, дети испугались»: водитель бульдозера едва не похоронил семью в Уфе

09:31, 20 мар 2024

Накануне вечером в Уфе посреди ночи бульдозер начал сносить жилой дом, в котором находились женщина с двумя детьми.

- Я одна воспитываю детей, - рассказывает владелица дома. - Ночью мы услышали грохот, от которого весь дом трясся. Дети испугались, началась паника. К счастью, соседи услышали шум и вовремя вмешались, сообщив о том, что внутри находятся дети 11 месяцев и семи лет.

Около 21:00 к дому №74 по улице Запотоцкого прибыла техника. Рабочие, не обращая внимания на жильцов, завели бульдозер и принялись ломать крышу, а затем разрушили стену.

Как выяснилось, дом разделен на две квартиры. Недавно выкупивший в нем долю, по словам женщины, пытается запугать жильцов.

- Он начал сносить вторую половину дома трактором, не предупредив об опасности обрушения, - говорит жительница. - В результате была повреждена газовая труба, произошла утечка. К счастью, аварийная служба оперативно ее устранила.

Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале. В комментариях пользователи выражают недовольство, осуждая действия второго владельца дома и требуя привлечь его к ответственности.

Автор: Семен Подгорный