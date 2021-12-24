В Башкирии ожидаются метели и морозы под -30°

«Башгидрометцентр» сообщил о характере погоды в ближайшие два дня. В республике 24 и 25 декабря пообещали понижение температуры воздуха до -30°, метели и сильные порывы ветра.
24 декабря пообещали небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -16,-21°.
25 декабря местами пройдет небольшой снег, днем по западу низовые метели. Ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -20,-25°, при прояснениях до -30°, днем -12,-17°.