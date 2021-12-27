В Башкирии прогнозируется понижение температуры и снег
08:05, 27 дек 2021Башгидрометцентр сообщил, что в республике 27 и 28 декабря ожидается ухудшение погоды. По региону пообещали снег, метели и снежные заносы.
27 декабря в северных районах республики небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. В южной части местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха в течение дня -10,-15°.
28 Декабря местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -28°, днем -15,-20°.