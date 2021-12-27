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В Башкирии прогнозируется понижение температуры и снег

В Башкирии прогнозируется понижение температуры и снег

08:05, 27 дек 2021 Башгидрометцентр сообщил, что в республике 27 и 28 декабря ожидается ухудшение погоды. По региону пообещали снег, метели и снежные заносы.

27 декабря в северных районах республики небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. В южной части местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха в течение дня -10,-15°.

28 Декабря местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -28°, днем -15,-20°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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