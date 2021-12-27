В Башкирии прогнозируется понижение температуры и снег

08:05, 27 дек 2021









сообщил, что в республикеожидается ухудшение погоды. По региону пообещали снег, метели и снежные заносы.

27 декабря в северных районах республики небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. В южной части местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха в течение дня -10,-15°.



28 Декабря местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -28°, днем -15,-20°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram