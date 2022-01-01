В России с 1 января 2022 года запретили фруктовое вино

11:46, 01 янв 2022

Вином в России с 2022 года можно будет называть только алкогольные напитки из винограда. Соответствующее нововведение указано в федеральном законе «О виноградарстве и виноделии в РФ», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно федеральному закону, с 1 января 2022 года использование слова «вино» и производных от него на этикетке разрешается лишь в отношении алкоголя из винограда. Нарушение данного закона теперь будет приравнено к фальсификации товара. На этикетках алкогольных напитков из фруктов должна быть указана надпись: «плодовая алкогольная продукция».



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