В Башкирии 4 и 5 января прогнозируется похолодание
12:28, 04 янв 2022
Башгидрометцентр пообещал в ближайшие два дня похолодание. По информации синоптиков, 4 и 5 января температура воздуха опустится до-31°.
4 января местами пообещали небольшой снег. Ветер будет северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха днем составит-13,-18°.
5 января местами пообещали небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами -26,-31°, днем в северной половине республики -15,-20°, в южной половине -8,-13.