Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии 4 и 5 января прогнозируется похолодание

В Башкирии 4 и 5 января прогнозируется похолодание

12:28, 04 янв 2022

Башгидрометцентр пообещал в ближайшие два дня похолодание. По информации синоптиков, 4 и 5 января температура воздуха опустится до-31°.  

4 января местами пообещали небольшой снег. Ветер будет северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха днем составит-13,-18°. 

5 января местами пообещали небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами -26,-31°, днем в северной половине республики -15,-20°, в южной половине -8,-13. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: