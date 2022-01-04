В Башкирии 4 и 5 января прогнозируется похолодание

12:28, 04 янв 2022

Башгидрометцентр пообещал в ближайшие два дня похолодание. По информации синоптиков, 4 и 5 января температура воздуха опустится до-31°.







4 января местами пообещали небольшой снег. Ветер будет северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха днем составит-13,-18°.



5 января местами пообещали небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами -26,-31°, днем в северной половине республики -15,-20°, в южной половине -8,-13.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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