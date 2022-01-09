В Башкирии синоптики прогнозируют морозы и снегопады в течение рабочей недели

11:36, 09 янв 2022

10 января кончатся новогодние каникулы, но не сюрпризы погоды, обильные осадки и низкие температуры будут сопровождать всю первую рабочую неделю 2022 года, сообщили в Башгидрометцентре.







Сегодня, 9 января по Башкирии продолжится небольшой снег, пройдет он местами, однако ночью не исключены метели. Днем будет стоять умеренный мороз -10, -15 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах от 15 до -20 градусов.



10 января, первый рабочий день для всех, вполне вероятно станет выходным для коммунальщиков и работников дорожного хозяйства. По той причине, что снега в этот день не обещают, точнее не ожидается существенных осадков, так что снег как таковой вовсе не исключен. Температура воздуха днем будет колебаться от -14 до -9 градусов, ночью опустится до -16…-21 градуса. Синоптики предупреждают и о том, что местами по республике столбик термометра опустится и до -27 градусов.

11 января по республике местами ожидается небольшой снег, днем температура будет колебаться в пределах от -8 до -13 градусов, ночью же температура составит от -13 до -18, а местами и до -25 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels