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В столице Башкирии назначили нового начальника отдела ГИБДД

В столице Башкирии назначили нового начальника отдела ГИБДД

11:55, 10 янв 2022

Сегодня, 10 января, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Владимир Севастьянов представил нового начальника Отдела ГИБДД УМВД России по г. Уфа. Им стал майор полиции Бикбулатов Равиль Рафилович.

Равиль Рафилович родился 20 января 1981 года в Чишминском районе республики. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году, в Госавтоинспекции - с 2003 году. Проработал на различных должностях, в том числе старшим госинспектором дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по городу Уфе. До момента своего назначения занимал должность заместителя командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов пожелал Равилю Бикбулатову успешного выполнения поставленных задач по снижению уровня аварийности на дорогах Уфы. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
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