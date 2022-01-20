В Бурзянском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД

18:09, 20 янв 2022

Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника ОГИБДД по Бурзянскому району назначен старший лейтенант полиции Азат Гадельшин.







Азат Ришатович родился 25 августа 1984 года в Ишимбайском районе. В 2004 окончил Башкирский экономико-юридический техникум по специальности правовед. Службу в органах внутренних дел начал в 2016 году. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС местного отделения ГИБДД. До момента своего назначения занимал должность старшего инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бурзянскому району.

Ранее сообщалось о том, что Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника отделения ГИБДД по Благовещенскому району назначен старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ