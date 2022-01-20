X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Бурзянском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД

В Бурзянском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД

18:09, 20 янв 2022

Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника ОГИБДД по Бурзянскому району назначен старший лейтенант полиции Азат Гадельшин. 



Азат Ришатович  родился 25 августа 1984 года в Ишимбайском районе. В 2004 окончил Башкирский экономико-юридический техникум по специальности правовед. Службу в органах внутренних дел начал в 2016 году. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС местного отделения ГИБДД. До момента своего назначения занимал должность старшего инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бурзянскому району.

Ранее сообщалось о том, что Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника  отделения ГИБДД по Благовещенскому району назначен старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бурзянский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: