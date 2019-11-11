Ринат Тулибаев назначен на должность начальника ГИБДД по Хайбуллинскому району

В региональной Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. По информации пресс-службы ведомства, приказом министра внутренних дел по Башкирии на должность начальника отделения ГИБДД по Хайбуллинскому району назначен капитан полиции Ринат Тулибаев.





Ринат Абдульменович Тулибаев родился в 1984 году в Хайбуллинском районе. Службу в органах внутренних дел начал с 2004 года. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором дорожного надзора местного отделения Госавтоинспекции.

«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкирии», – пожелал новому руководителю районного отделения ГИБДД РБ руководитель регионального ведомства Динар Гильмутдинов.

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Фото: ГИБДД РБ