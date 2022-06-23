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В Башкирии назначили начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Кармаскалинскому району

В Башкирии назначили начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Кармаскалинскому району

16:16, 23 июн 2022

Капитан полиции Ринат Рахманкулов назначен на должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Кармаскалинскому району Башкирии. Об этом 23 июня сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по региону Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.



Он сообщил, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии.


Сообщается, что Рахманкулов родился 16 октября 1985 года в селе Бузовьязы Кармаскалинского района. В 2008 году стал выпускником Башкирского государственного университета. В 2012 году начал службу в органах внутренних дел. До момента своего назначения занимал должность старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии. Женат, воспитывает дочь.

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Источник: regnum.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Кармаскалинский район
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