Погода в Башкирии на 16 января 2022 года

10:39, 16 янв 2022

В Башкирии в ближайшие два дня продолжит идти снег. По данным синоптиков Башгидромета, в республике ожидается неблагоприятная погода.



Так, 16 января днем пройдет небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит -9,-14°.







В Башкирии 17 января пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -9,-14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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