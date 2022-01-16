Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии на 16 января 2022 года

Погода в Башкирии на 16 января 2022 года

10:39, 16 янв 2022

В Башкирии в ближайшие два дня продолжит идти снег. По данным синоптиков Башгидромета, в республике ожидается неблагоприятная погода.

Так, 16 января днем пройдет небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит -9,-14°.

В Башкирии 17 января пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -9,-14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: