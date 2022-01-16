Погода в Башкирии на 16 января 2022 года

В Башкирии в ближайшие два дня продолжит идти снег. По данным синоптиков Башгидромета, в республике ожидается неблагоприятная погода.
Так, 16 января днем пройдет небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит -9,-14°.
В Башкирии 17 января пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -9,-14°.