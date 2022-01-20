X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончался бывший глава Чишминского района Равиль Галимуллин

В Башкирии скончался бывший глава Чишминского района Равиль Галимуллин

20:55, 20 янв 2022

Сегодня, 20 января, администрация Чишминского района сообщила о кончине бывшего руководителя муниципалитета Равиля Галимуллина. Заслуженный работник сельского хозяйства скончался на 78-м году жизни. О причинах не сообщается.



«С прискорбием сообщаем, что на 78-м году жизни ушел от нас замечательный человек», – прокомментировали в пресс-службе.

Равиль Галимуллин руководил Чишминским районом в период с 1994 по 1998 годы. Защитил звание кандидата сельскохозяйственных наук. Прощание с ним состоится завтра, 21 января, в Чишмах, на улице Опытной, 11. 

Ранее сообщалось о том, что На 63 году жизни скончался заслуженный художник Башкирии Ринат Атауллин. Об этом сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе Министерства культуры РБ. Ринат Атауллин родился 23 января 1959 году в селе Ташбулатово Абзелиловского района БАССР.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Чишминский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: