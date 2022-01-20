В Башкирии скончался бывший глава Чишминского района Равиль Галимуллин

20:55, 20 янв 2022

Сегодня, 20 января, администрация Чишминского района сообщила о кончине бывшего руководителя муниципалитета Равиля Галимуллина. Заслуженный работник сельского хозяйства скончался на 78-м году жизни. О причинах не сообщается.







«С прискорбием сообщаем, что на 78-м году жизни ушел от нас замечательный человек», – прокомментировали в пресс-службе.



Равиль Галимуллин руководил Чишминским районом в период с 1994 по 1998 годы. Защитил звание кандидата сельскохозяйственных наук. Прощание с ним состоится завтра, 21 января, в Чишмах, на улице Опытной, 11.

Ранее сообщалось о том, что На 63 году жизни скончался заслуженный художник Башкирии Ринат Атауллин. Об этом сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе Министерства культуры РБ. Ринат Атауллин родился 23 января 1959 году в селе Ташбулатово Абзелиловского района БАССР.





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