В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий
08:04, 26 янв 2022Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 26 и 27 января температура воздуха максимально опустится до -26°. Синоптики также предупредили о гололедице, снежном накате и плохой видимости на дорогах.
26 января местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8,-13°.
27 января также небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -5,-10°.