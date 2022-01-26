В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий

08:04, 26 янв 2022









сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 26 и 27 января температура воздуха максимально опустится до -26°. Синоптики также предупредили о гололедице, снежном накате и плохой видимости на дорогах.

26 января местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8,-13°.



27 января также небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -5,-10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels