Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий

08:04, 26 янв 2022 Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 26 и 27 января температура воздуха максимально опустится до -26°. Синоптики также предупредили о гололедице, снежном накате и плохой видимости на дорогах.


26 января местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8,-13°.

27 января также небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -5,-10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: