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Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица

Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица

08:25, 01 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил, что 1 и 2 февраля в республике ожидается снежный накат и гололедица. Ветер будет умеренный, местами пообещали сильные порывы.

1 февраля пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем в отдельных районах гололед. На дорогах пообещали снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха  днем 0,-5°.

2 февраля также будет небольшой снег, ночью местами до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью-4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем -1,-6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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