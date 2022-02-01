Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица
08:25, 01 фев 2022
Башгидрометцентр сообщил, что 1 и 2 февраля в республике ожидается снежный накат и гололедица. Ветер будет умеренный, местами пообещали сильные порывы.
1 февраля пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем в отдельных районах гололед. На дорогах пообещали снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,-5°.
2 февраля также будет небольшой снег, ночью местами до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью-4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем -1,-6°.