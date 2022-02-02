В Башкирии обещают трехдневную метель

17:09, 02 фев 2022

Снегопад утихнет к концу недели.







В МЧС Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра в нескольких районах республики будет метель. Мокрый снег налипнет на провода и деревья. Ожидаются порывы сильного ветра от 17-20 метров в секунду. На отдельных участках дорог будет туман и гололед. По прогнозу Госкомитета РБ по ЧС такая погода в республике сохранится до 4 февраля.

— В такую погоду, как правило, осложняется обстановка на дорогах. При снегопаде снижается видимость. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом, воздержитесь от резких маневров. Пешеходам, переходя проезжую часть, необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились, — напомнили в пресс-службе МЧС Башкирии.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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