Погода в Башкирии 7 февраля 2022 года: будет морозно

08:43, 07 фев 2022









сообщил прогноз погоды на 7 и 8 февраля. По информации синоптиков, в республике ожидается морозная погода. На дорогах обещают снежный накат и гололедицу.температура воздуха днем -5, -10°, местами до -15°. Местами пройдет небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

8 февраля также ожидается небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14°, при прояснениях -16, -21°, днем -5, -10°, местами до -15°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels