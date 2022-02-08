Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица

08:42, 08 фев 2022









сообщил прогноз погоды на 8 и 9 февраля. Метеорологи пообещали ухудшение погоды в регионе. По информации синоптиков, в республике ожидается снежный накат, гололедица и ухудшение видимости 500-1000м.местами пройдет небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.

9 февраля также местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -16,-21°, днем -7,-12°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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