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Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица

Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица

08:42, 08 фев 2022 Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 8 и 9 февраля. Метеорологи пообещали ухудшение погоды в регионе. По информации синоптиков, в республике ожидается снежный накат, гололедица и ухудшение видимости 500-1000м.

8 февраля местами пройдет небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°.

9 февраля также местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -16,-21°, днем -7,-12°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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