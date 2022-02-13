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Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24

Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24

09:47, 13 фев 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 13 и 14 февраля. Метеорологи предупредили, что на дорогах местами ожидаются снежные заносы и накат, гололедица и ухудшение видимости до 1-2 км. Температура воздуха опустится до -24°.

13 февраля пообещали небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах местами снежные заносы и накат, а также гололедица и ухудшение видимости в снеге до 1-2км. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°, местами до -13°.

14 февраля местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -19,-24°, днем -6,-11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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