Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
09:47, 13 фев 2022
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 13 и 14 февраля. Метеорологи предупредили, что на дорогах местами ожидаются снежные заносы и накат, гололедица и ухудшение видимости до 1-2 км. Температура воздуха опустится до -24°.
13 февраля пообещали небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах местами снежные заносы и накат, а также гололедица и ухудшение видимости в снеге до 1-2км. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°, местами до -13°.
14 февраля местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -19,-24°, днем -6,-11°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather