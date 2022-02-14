Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 14 февраля 2022 года: прогнозируются морозы

Погода в Башкирии 14 февраля 2022 года: прогнозируются морозы

08:30, 14 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил о прогнозе погоды на начало недели. Синоптики сообщили, что в республике ожидается гололедица, снежные накаты и понижение температуры до  -28°С.

14 февраля местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.

15 февраля также местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях до -20°, в горных районах до -28°, днем -4,-9°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода
Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
В Башкирии синоптики прогнозируют метель и холод
Общество в Башкирии
В Башкирии синоптики прогнозируют метель и холод
Погода в Башкирии 10 февраля 2022 года: снежные заносы и метели
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 10 февраля 2022 года: снежные заносы и метели
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы
Погода в Башкирии сегодня, 15 января 2022 года
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 15 января 2022 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: