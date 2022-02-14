Погода в Башкирии 14 февраля 2022 года: прогнозируются морозы

08:30, 14 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил о прогнозе погоды на начало недели. Синоптики сообщили, что в республике ожидается гололедица, снежные накаты и понижение температуры до -28°С.



14 февраля местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.







15 февраля также местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях до -20°, в горных районах до -28°, днем -4,-9°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels