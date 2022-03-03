Жители Башкирии обратились к главе республики с вопросом, как им выживать

08:53, 03 мар 2022

Жители Башкирии массово обратились к Радию Хабирову из-за резкого роста цен на продукты питания. Люди жалуются, что ценники меняются буквально за ночь и рост сильно отражается на кошельках.







«В СМИ мы слышим, что цены на продукты первой необходимости не будут подниматься. Что же мы видим? Цены на молоко, хлеб, рис, гречку, макаронные изделия взлетают с каждым днем. Про другие продукты я даже не говорю. Мативируют это обстановкой в мире. Это как же понимать, и как нам выживать?», — задается вопросом Татьяна Жеребцова.



«Почему цены растут? Не спрашивайте, пожалуйста, на что. На все выросли цены», — написал Ильшат Гафаров.



«Обращаемся к Вам из города Янаул. Нас, жителей Янаула, интересует вопрос о резком повышении цен (мука, сахар) на продукты первой необходимости. За ночь цены поднялись почти на 50%. Почему это происходит? Ведь эти товары не привозят к нам из-за границы.

Зарплаты те же, не повышаются. Как мы должны кормить детей с таким доходом? Резкое повышение цен, откуда? Президент РФ озвучил, что повышения цен не будет, что за самоуправство со стороны коммерческих лиц? Разберитесь, пожалуйста. Одна надежда на Вас», — обратилась Фанзиля Сахипова.



«Белорецкий район: цены выросли за одну ночь. Сахар 65 рублей за кг, в район привозят 78 рублей за кг. Где те, кто должен регулировать рост цен, как жить дальше?», — написала Ольга Исаева.





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