Жители Башкирии обратились к властям из-за цен

08:42, 25 мар 2022

Жители Башкирии пожаловалась на страшные цены: дорожают как продукты, так и обычная бумага для печати. Люди оставили свои комментарии на странице главы региона.







«Сахар дорожает, соль, макароны в Магнит, Полушка, Байрам. Это что творится такое? Неужели нельзя найти управу на спекулянтов? Сколько можно, куда смотрит ФАС, цены задирают аж на 60%. Люди как могут жить? Когда нибудь рост цен необоснованный прекратится? Когда посадят и лишат лицензии, тех кто незаконно повышает цены, на молоко и хлеб, гречку и макароны каждую неделю на 15-20 рублей?! Это что творится такое?», — пожаловался житель Башкирии.





«В Стерлитамаке, в районе Дом быта, на прилавках в магазинах нет пищевой соли. Хотя знаю, что на складах соли и сахара очень много. Офисная бумага Снегурочка поднялась до 1000 рублей. Куда катится мир? В чём причина таких цен?», — написала Юля Ф.

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