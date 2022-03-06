Погода в Башкирии 6 марта 2022: похолодает

09:06, 06 мар 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 6 и 7 марта. По ожиданиям синоптиков, в республике пройдут сильные снегопады, снежные накаты и заносы. Температура воздуха опустится до -26°.







6 марта пообещали осадки в виде мокрого снега, местами до сильных. В отдельных районах ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер будет северный с сильными порывами. Температура воздуха днем -2,-7°, в северных и северо-восточных районах до -12°.



7 марта местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснениях -21,-26°, днем -6,-11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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