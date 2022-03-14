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Погода в Башкирии 14 марта 2022: гололед и снегопады

Погода в Башкирии 14 марта 2022: гололед и снегопады

08:15, 14 мар 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 14 и 15 марта. Синоптики сообщили, что в республике пройдет снег, ожидается также и гололедица.

По информации метеорологов, 14 марта пообещали также западный ветер. Температура воздуха  днем -3,-8°, местами до -13°.

15 марта местами также небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснениях -22,-27°, днем -4,-9°, местами до -14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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