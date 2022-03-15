Погода в Башкирии 15 марта 2022: морозы до -28° и метели

11:23, 15 мар 2022









16 марта будет без существенных осадков, в южных районах небольшой снег, метель. Ветер восточный умеренный, по югу порывы до сильного. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -23,-28°, днем -3,-8°, в отдельных районах до -13°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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