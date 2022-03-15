Погода в Башкирии 15 марта 2022: морозы до -28° и метели
11:23, 15 мар 2022Синоптики «Башгидрометцентра» сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным метеорологов, 15 и 16 марта ожидается понижение воздуха до -28° и метели.
15 марта местами пройдет небольшой снег, также ожидается гололедица. Температура воздуха днем -3,-8°, местами до -13°.
16 марта будет без существенных осадков, в южных районах небольшой снег, метель. Ветер восточный умеренный, по югу порывы до сильного. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -23,-28°, днем -3,-8°, в отдельных районах до -13°.