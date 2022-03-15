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Офицер из Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

Офицер из Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

12:02, 15 мар 2022

На Украине во время выполнения боевого задания погиб офицер из Башкирии. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник.

Полковник Сергей Порохня был командиром 12 инженерной бригады, дислоцированной в Алкино-2. Информацию о его гибели подтвердили в военном комиссариате Башкирии.

Отметим, что полковник участвовал в Параде Победы в Уфе — он принимал Парад.


Таким образом, на сегодняшний день известно о семи погибших. Это:
- старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района;
- старший лейтенант Алексей Кондратьев из Зианчуринского района;
- Ниль Муслимов из Учалинского района;
- старший лейтенант Ильвир Галлямов из Кушнаренковского района;
- сержант Евгений Алямкин из Учалов;
- ефрейтор Александр Бесов из Мелеуза;
- полковник Сергей Порохня из Чишминского района.

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Источник: www.proural.info
Фото: proural.info
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