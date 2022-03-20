В Башкирии простились с погибшим на Украине солдатом Ильмиром Гималетдиновым
16:19, 20 мар 2022
В селе Буздяк простились с Ильмиром Гималетдиновым, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили сегодня, 20 марта, в пресс-службе Госсобрания Башкирии.
Ильмир Гималетдинов родился 26 февраля 1979 года в селе Буздяк. Окончил среднюю школу и профессиональное училище № 46 в Белебее. С 2014 года проходил службу по контракту в Чебаркуле Челябинской области в звании старший сержант. У военного остались родители, супруга и трое детей.
На траурной церемонии присутствовали председатель Курултая Константнов Толкачев, глава Буздякского района Ильнур Игдиев, военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич и местные жители.
— Константин Толкачев подчеркнул необходимость поддержать семьи бойцов в эти тяжелые для них дни и отметил, что память о героях должна быть увековечена на их малой родине, — сообщили в парламенте.