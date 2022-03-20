В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Владимиром Лосевым

15:04, 20 мар 2022

В Уфимском районе простились с сержантом Владимиром Лосевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил сегодня, 20 марта, глава района Вилорий Угаров.







Церемония прощания прошла в селе Юматово, откуда родом военный. Глава Уфимского района лично присутствовал на похоронах. Как рассказал Угаров, Владимиру Лосеву было 25 лет. Он окончил Юматовскую школу и Уфимский колледж отраслевых технологий, после чего был призван на службу.



— Как в армии отслужил, в 2018 году поступил на службу по контракту. Три года служил в Уссурийске, потом в Чебаркуле Челябинской области, откуда был направлен на военную операцию на Украине, — сообщил глава района.





Угаров добавил, что в селе осталась мама военного, которая одна воспитывала парня. Владимира Лосева похоронили на Юматовском воинском кладбище.

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