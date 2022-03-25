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Девочка из Башкирии собрала посылку в Донбасс, потратив все свои сбережения

Девочка из Башкирии собрала посылку в Донбасс, потратив все свои сбережения

09:07, 25 мар 2022

В Эти дни в Благоварском районе проходит акция «Семейный бумеранг доброты», которую объявили сотрудники службы семьи. Неравнодушные благоварцы в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик несут предметы первой необходимости. Свою помощь нуждающимся предложила и семья Школиных. Глава семьи пришел в пункт приема гуманитарной помощи со своей дочкой Дариной. Маленькая девочка появилась на пороге заведения с огромной коробкой с надпись «Своих не бросаем».

«Ситуация на Донбассе никого не оставляет равнодушным. Конечно, каждый из нас обсуждает все это, переживает как за жителей пострадавших областей, так и за наших ребят, которые сейчас защищают честь Родины, — делится Дмитрий Школин. — Дети эти переживания тоже видят. Дочка уже несколько дней ходила в задумчивости. А недавно подошла и сказала: „Пап, давай поможем“».

Как выяснилось, Дарина все свои детские сбережения, которые копила для осуществления желаний, решила отдать в помощь жителям Донбасса. А папа решил поддержать дочку.


«Мы заметили в их отношениях искреннюю, неподдельную любовь и понимание. Папа, как добрый друг, учит свою малышку чуткости, доброте, отзывчивости. И открытое детское сердечко откликается на эти уроки, впитывает как губка всю важность наставлений отца. Они принесли большую коробку с надписью „Своих не бросаем“. В ней находились предметы гигиены, школьные принадлежности, сладости для детей Донецка и Луганска», — рассказывают сотрудники службы семьи района.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Благоварский район
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