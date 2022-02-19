Радий Хабиров сообщил, что Башкирия готова принять жителей Донецкой и Луганской республик

11:41, 19 фев 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров готов принять в регионе эвакуированных жителей Луганской и Донецкой республик. Об этом он написал в своих соцсетях.







«Жители Луганской и Донецкой республик – родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкирия всегда готова им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Максим Забелин», – отметил Хабиров.

Руководитель республики подчеркнул, что жители Башкирии сами готовы помочь пострадавшим от военных действий. Если вы хотите предоставить место для жилья или другую помощь, вы можете сообщить об этом в ситуационный центр по телефону 8 (347) 218-19-19.

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