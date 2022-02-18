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Глава Башкирии объяснил, почему в республики отменяют проверку QR-кодов

Глава Башкирии объяснил, почему в республики отменяют проверку QR-кодов

19:26, 18 фев 2022

В Башкирии отменяют проверку QR-кодов в заведениях, потому что большая часть населения вакцинировалась от COVID-19. Об этом сообщил сегодня, 18 февраля, глава республики Радий Хабиров.

Такое решение было принято на заседании штаба по коронавирусу. По словам Хабирова, сейчас привиты первым компонентом 98% от подлежащих вакцинации жителей региона, то есть 2 435 545 человек. Полностью вакцинацию завершили 2 289 069 человек, или 92%.

— Мы достигли необходимого порога коллективного иммунитета в нашей республике, — рассказал глава республики.

Он подтвердил, что ограничения снимут завтра, 19 февраля. Проверка QR-кодов остается только на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале собирается более 500 человек.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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