В Башкирии возобновляются медосмотры детей до 1 года

16:42, 19 фев 2022

В связи с достижением республикой коллективного иммунитета не только отменены QR-коды, но и разрешена диспансеризация для детей в возрасте до 1 года. Решение было озвучено в пятницу на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.







Ограничения сняты с торговых центров, рынков, музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, санаториев, гостиниц, салонов красоты, пассажирских перевозок. При этом сохраняется масочный режим, термометрия, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.



Также без кодов можно посещать массовые мероприятия. Но ограничения остаются на мероприятия в закрытых помещениях, если в зале 500 и более человек.

По состоянию на 18 февраля в Башкирии первый компонент вакцины получили 2 435 545 человек (98% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию (первым и вторым компонентом) — 2 289 069 человек (92% от подлежащего вакцинации населения).





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