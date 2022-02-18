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В Башкирии новыми носителями коронавируса за сутки стали 4504 человека

В Башкирии новыми носителями коронавируса за сутки стали 4504 человека

14:06, 18 фев 2022

В Башкортостане зафиксировано 181612 фактов инфицирования ковидом, 4504 из которых - новые.

Излечиться успели уже 148711 человек, причем 3631 пациент выписался за день. Новыми жертвами коронавируса стали 18 человек, а всего скончались 5021 житель республики.

В России зафиксировано 15020573 факта инфицирования, 180071 из которых медики зарегистрировали за сутки.

За день больничные закрыли 198369 жителей страны, а всего – 12026844. При этом общее число жертв болезни составляет 343957, причем 784 пациента скончались за сутки.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом участились случаи заражения гриппом. Об этом рассказал Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ, профессор Марсель Туйгунов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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