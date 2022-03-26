В Башкирии опубликовали список вакансий с высокой зарплатой

10:55, 26 мар 2022

На прошлой неделе власти Башкирии заявили, что на поддержку занятости в республике из федеральной казны выделят едва ли не рекордные 885 млн рублей. Основная масса этих денег уйдет на пособия по безработице и переобучение потерявших работу сотрудников.







Для тех же, кто не желает становиться на учет по безработице мы составили топ самых высокооплачиваемых вакансий, которые есть сейчас в регионе. В этом нам помог сервис по поиску работы Superjob.



И так, самые «дорогие» и, в какой-то степени необычные вакансии предлагает сервис для соискателей из Башкирии? Здесь стоит отметить, что на максимальную зарплату зачастую могут претендовать только люди с профильным образованием и соответствующим опытом работы.



На сегодняшний день в банке вакансий сервиса Superjob жителям Башкирии предлагают зарплаты аж от 250 тысяч рублей. Например, вакансия «геофизик-интерпретатор». Согласно описанию, это специалист по исследованию скважин по добыче углеводородов. Требования там очень строгие: профильное высшее образование, стаж работы от 3 лет на аналогичной должности, хорошее знание английского языка. Зато при максимальной загрузке можно вместе с премиями получать и до 400 тысяч рублей в месяц. Правда, рабочее место находится вовсе не в Уфе, придется ездить вахтовым методом на Север.





Еще одна высокооплачиваемая вакансия для жителей Уфы – Java-разработчик. Это IT-специалист с управленческим опытом работы. Список требований к этой вакансии состоит из огромного числа технических терминов в области программного обеспечения. Таким высококлассным специалистам готовы платить от 252 до 319 тысяч рублей в месяц.



Для специалистов в сфере фармацевтики также найдется хорошая работа. Так, в сервисе Superjob есть вакансия заместителя директора по качеству в компании по производству антибиотиков. Там есть возможность зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц.









Есть среди самых «дорогих» вакансий для жителей Уфы предложение о работе машинистом копра. Это такая гигантская бурильная машина, вроде тех, какими забивают сваи при строительстве многоэтажек. Кстати, эта вакансия подразумевает вахту в город Агидель. Минимальный порог зарплаты машинистам – от 115 тысяч рублей в месяц.





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Фото: из архива newsbash.ru