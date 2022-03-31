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Погода в Башкирии 31 марта 2022 года: мокрый снег и ветер

Погода в Башкирии 31 марта 2022 года: мокрый снег и ветер

08:05, 31 мар 2022

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики проинформировали, что 31 марта и 1 апреля в республике ожидаются мокрый снег и сильные порывы ветра.

31 марта пройдет мокрый снег и дождь, утром пообещали гололед. Ветер будет преимущественно умеренный, однако ожидаются также и сильные порывы ветра. Температура воздуха днем +1, +6°.

1 апреля также пообещали мокрый снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью -3, +2°, днем +2, +7°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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