Погода в Башкирии 1 апреля 2022 года: сильный снег

07:57, 01 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на начало апреля. По данным синоптиков, из-за средиземноморского циклона в выходные дни и в начале следующей недели в большинстве районов будут осадки, после придет сильное потепление и повышение температуры выше нормы на 4-6°.







Метеорологи уточнили, что 2 апреля по прогнозу будет сильный дождь, в особенности в северной части республики. К 3 апреля температура воздуха с выносом южного тепла повысится до 0, +5°, днем до +7, +12°. Тогда же начнется активное снеготаяние и подтопление талыми водами.



Вскрытие рек ожидается в период с 5 по 13 апреля. Максимально их уровень повысится в период с 7 по 15 апреля.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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