Погода в Башкирии 9 апреля 2022 года: ожидается теплая погода
08:08, 09 апр 2022
Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в предстоящие выходные – 9 и 10 апреля, а также на следующей неделе ожидается теплая погода из-за юго-западных потоков.
Метеорологи сообщили, что ночью температура воздуха повысится до 0,+5°, днем до +9,+14°. Осадков из-за антициклона не ожидается. Небольшой дождь придет только 10 апреля. Характер погоды в начале следущей недели существенно не изменится, отмечается в предоставленной информации.