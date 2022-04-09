Погода в Башкирии 9 апреля 2022 года: ожидается теплая погода

08:08, 09 апр 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в предстоящие выходные – 9 и 10 апреля, а также на следующей неделе ожидается теплая погода из-за юго-западных потоков.



Метеорологи сообщили, что ночью температура воздуха повысится до 0,+5°, днем до +9,+14°. Осадков из-за антициклона не ожидается. Небольшой дождь придет только 10 апреля. Характер погоды в начале следущей недели существенно не изменится, отмечается в предоставленной информации.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: соцсети