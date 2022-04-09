Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 9 апреля 2022 года: ожидается теплая погода

Погода в Башкирии 9 апреля 2022 года: ожидается теплая погода

08:08, 09 апр 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в предстоящие выходные – 9 и 10 апреля, а также на следующей неделе ожидается теплая погода из-за юго-западных потоков.

Метеорологи сообщили, что ночью температура воздуха повысится до 0,+5°, днем до +9,+14°. Осадков из-за антициклона не ожидается. Небольшой дождь придет только 10 апреля. Характер погоды в начале следущей недели существенно не изменится, отмечается в предоставленной информации. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии прогнозируется благоприятная теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется благоприятная теплая погода
В выходные в Башкирии существенно потеплеет
Общество в Башкирии
В выходные в Башкирии существенно потеплеет
Погода в Башкирии 1 апреля 2022 года: сильный снег
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 1 апреля 2022 года: сильный снег
Погода в Башкирии 3 апреля 2022 года: ожидается резкое потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 3 апреля 2022 года: ожидается резкое потепление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: